Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte resim yapması Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte top oynaması Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya İzzet Latif...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması

Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi

Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte resim yapması

Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte top oynaması

Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti - Haberler
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