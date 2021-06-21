Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte resim yapması Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte top oynaması Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya İzzet Latif...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması
Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi
Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte resim yapması
Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte top oynaması
Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren