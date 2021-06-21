Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankaya İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu'nu ziyaret etti

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte resim yapması Ziya Selçuk'un öğrenciler ile birlikte top oynaması Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankaya İzzet Latif...