Son dakika: Mide ameliyatından 1,5 ay sonra ölü bulunan kadın, kalp krizi geçirmiş

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan ve dün evinde cansız bedeni bulunan Sevim Sarıkaya (37) toprağa verildi.

SAMSUN'da 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan ve dün evinde cansız bedeni bulunan Sevim Sarıkaya (37) toprağa verildi. Sarıkaya'nın ön otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Sevim Sarıaya, 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı oldu. Sarıkaya, dün yakınları tarafından evindeki çekyatın üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Sevim Sarıkaya'nın ön otopsisinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Sarıkaya, bugün Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN