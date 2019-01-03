MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'na aykırı söylemleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle partinin disiplin kuruluna sevk edildi.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi" ifadesini kullandı.

"İTTİFAK OLMAZSA OLMAZIMIZ DEĞİL"

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili konuşmasında "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil. MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik ancak AK Parti 2 belediye verdi" ifadelerine yer vermişti. Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları gerekçesiyle MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi.

Erhan Usta

DİSİPLİN KURULUNA SEVKİ İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLATILDIĞI DUYURULMUŞTU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

MHP SAMSUN İL BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin de "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı.