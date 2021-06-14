Son Dakika | Mevsimlik işçi olarak çalışırken tarlada üzerine yıldırım düşen Salih, öldü
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Son Dakika | Mevsimlik işçi olarak çalışırken tarlada üzerine yıldırım düşen Salih, öldü

Son Dakika | Mevsimlik işçi olarak çalışırken tarlada üzerine yıldırım düşen Salih, öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de tarlada mevsimlik işçi olarak çalışırken üzerlerine yıldırım düşen akraba iki çocuktan Salih Güneş (15) yaşamını yitirdi, Abdülgani Güneş ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de tarlada mevsimlik işçi olarak çalışırken üzerlerine yıldırım düşen akraba iki çocuktan Salih Güneş (15) yaşamını yitirdi, Abdülgani Güneş ise yaralandı.

Şanlıurfa'dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ne gelen ailelerin çocukları Salih Güneş ile Abdülgani Güneş dün tarlada çalışırken üzerlerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan 2 çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Güneş, bugün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Güneş'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Şanlıurfa'ya doğru yola çıkarıldı. Abdülgani Güneş'in ise tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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