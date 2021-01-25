Son dakika: Mersin'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
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Son dakika: Mersin'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

25.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:34
Son dakika: Mersin'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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