Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
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Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

24.11.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:19
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son dakika! Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı. Aksoy, geçen hafta CHP tarafından kesin ihracıyla disiplin kuruluna sevk edilirken, bu kararın ardından partisinden istifa etmişti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. "Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

18 ŞÜPHELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 17 şüpheli Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Menemen Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, Aksoy "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

AKSOY'UN YARDIMCILARI DA TUTUKLANDI

Öte yandan Aksoy'un iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 kişi açılan soruşturma kapsamında tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde: Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kenan Yaşatürk, Mehmet Cin, Teoman Tuna, Gazi Koştum, Mustafa İlhan, Nagihan Karaca, Tarkan Fikret Çalık, Gamze Yıldız, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmış ve haklarında resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

CHP, Menemen Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarının ardından Serdar Aksoy'u kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederken, Aksoy sevk kararından kısa bir süre sonra partiden istifa etmişti.

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