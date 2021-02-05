Son Dakika | Meksika'da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı

Meksika'da artan korona vakaları nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolduğu gerekçesiyle hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı. Kameraya yansıyan olayda, doktorların hastaneden çıkarak kadının başına geldiği görüldü. Bir görgü tanığı yaşananları 'vahşet' olarak nitelendirirken, Eyalet sözcüsü müdahaleyi savundu.

Latin Amerika'da artan koronavirüs (kovid-19) vakaları nedeniyle hastaneler kapasiteleri doldu. Oaxaca eyaletindeki Dr. Manuel Velasco Suárez Hastanesi'nde dolan kapasite nedeniyle 29 yaşındaki hamile bir kadın sokak ortasında doğum yapmak zorunda kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, bir grup doktorun doğum yapan kadını çevrelediği ve bebeğini doğurmasına yardım ettiği görüldü. Doğumdan sonra bebeğin bir battaniyeye sarılarak, acil girişinden hastaneye alındığı ifade edildi.

"TAM BİR VAHŞET"

Görüntüyü çeken Smith adlı görgü tanığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, " 10 dakika boyunca kadın sancılar içinde bağırdı. Hastaneden doktorlar dışarı çıktı ve müdahalede bulundu. Bu olay tam bir vahşet" diye konuştu.

MÜDAHALEYİ SAVUNDU

Öte yandan, Oaxaca Eyalet Sağlık Depertmanı Sözcüsü Juan Marquez'in ise hastanedeki kapasitelerin dolu olduğuna dikkat çekerek, sokakta doktorlar tarafından yapılan müdahaleyi savundu. Bir çok kişi Marquez'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı