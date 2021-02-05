Son Dakika | Meksika'da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Meksika'da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı

05.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:26
Son Dakika | Meksika'da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı

Meksika'da artan korona vakaları nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolduğu gerekçesiyle hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı. Kameraya yansıyan olayda, doktorların hastaneden çıkarak kadının başına geldiği görüldü. Bir görgü tanığı yaşananları 'vahşet' olarak nitelendirirken, Eyalet sözcüsü müdahaleyi savundu.

Latin Amerika'da artan koronavirüs (kovid-19) vakaları nedeniyle hastaneler kapasiteleri doldu. Oaxaca eyaletindeki Dr. Manuel Velasco Suárez Hastanesi'nde dolan kapasite nedeniyle 29 yaşındaki hamile bir kadın sokak ortasında doğum yapmak zorunda kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, bir grup doktorun doğum yapan kadını çevrelediği ve bebeğini doğurmasına yardım ettiği görüldü. Doğumdan sonra bebeğin bir battaniyeye sarılarak, acil girişinden hastaneye alındığı ifade edildi.

"TAM BİR VAHŞET"

Görüntüyü çeken Smith adlı görgü tanığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, " 10 dakika boyunca kadın sancılar içinde bağırdı. Hastaneden doktorlar dışarı çıktı ve müdahalede bulundu. Bu olay tam bir vahşet" diye konuştu.

MÜDAHALEYİ SAVUNDU

Öte yandan, Oaxaca Eyalet Sağlık Depertmanı Sözcüsü Juan Marquez'in ise hastanedeki kapasitelerin dolu olduğuna dikkat çekerek, sokakta doktorlar tarafından yapılan müdahaleyi savundu. Bir çok kişi Marquez'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Özgür Özel Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Feyza Aktan Guy Ritchie Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Meksika'da hastanelerin kapasitesi doldu, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:26:16. #1.14#
title