Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Meksika'da cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar 6 kişiyi öldürüp 15 kişi de yaraladı.

Orta Amerika ülkesi Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR İKİ KAMYONLA GELDİ

Meksika basınındaki haberlere göre, Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde kimliği bilinmeyen bir grup, cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırdı. Yetkililer, saldırganların olay yerine 2 kamyonla geldiğini ve saldırının ardından aynı araçlarla kaçtığını belirtti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölge, yetkililer tarafından suç oranının yüksek olduğu yerler arasında geçiyor.

Kaynak: AA