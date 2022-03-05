Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
AA, Ali Yıldırım - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Evde bulunan A.Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ali Yıldırım - Güncel