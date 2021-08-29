Son dakika: Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
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Son dakika: Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)

Son dakika: Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada, Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada, Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasını inceleyen ekipler kaza anına ilişkin görüntüleri tespit etti.

KAZAYA SEBEP OLAN TRAKTÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntüde, arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna çıkan römorklu traktörün kazaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücünün traktör ile olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), -


Son dakika: Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
Son dakika: Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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