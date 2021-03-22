Son dakika... Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde baharın gelmesiyle badem, erik, kiraz, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açtı.

Gediz Nehri'nin suladığı bereketli topraklarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları uyanmaya başladı.

Bölgenin erik ve kiraz başta olmak üzere önemli meyve üretim merkezlerinden Turgutlu ilçesinde pembe, beyaz ve eflatun renklerinde çiçek açan ağaçlar, sunduğu renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada ilçede meyve sezonunun yaklaştığını, çiçeklenen ağaçlarla üreticinin de yeni sezon umutlarının yeşerdiğini kaydetti.

Üretici Metin İçöz de yeni sezona hazırlandıklarını dile getirerek, çiçeklerdeki yoğunluğun sezona ilişkin beklentilerini yükselttiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen