Son dakika! Manisa Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesi için seferber oldu Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yangının çıkış anından itibaren hızla bölgeye ulaşarak, görev aldı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yangının çıkış anından itibaren hızla bölgeye ulaşarak, görev aldı. Çevredeki yerleşim yerlerine yangının sıçraması dolayısıyla vatandaşların tahliye edilmesi için de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 14 adet otobüs gönderilerek, vatandaşların sorunsuz bir şekilde tahliye edilmeleri sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla Ahmetli ilçesindeki orman yangını için seferber oldu. Yangın ihbarının ulaştığı andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hızla bölgeye ulaşarak, söndürme çalışmalarında görev aldı. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucunda çevredeki yerleşim yerlerine de sıçramasıyla birlikte Büyükşehir İtfaiyesi, Hacıköseli Mahallesinde 12 eve; İdişli Mahallesinde de 8 eve müdahale etti. Öte yandan Sivrice ve Bahçecik mahallelerinde de emniyet amaçlı itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.

Vatandaşların tahliyesi için otobüsler gönderildi

Yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşların tahliye edilmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bölgeye 10 adet Karsan Atak, 2 adet Jest ve 2 adet de hizmet aracı olmak üzere 14 otobüs sevk edildi. Otobüslerle tahliyesi gerçekleşen vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Orman yangını nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Manisa Valiliği koordinesinde hasar tespit çalışmalarının yapıldığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA