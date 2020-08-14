Son dakika! Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
14.08.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Oymapınar Mahallesi Iğrışlar mevkisinde, zeytin ağaçların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve belediyeye ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangında, 5 dekar ormanlık alan ile bazı meyve ağaçları zarar gördü.
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Kaynak: AA