Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde önceki gün eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldıktan bir süre sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle çatıya uzattığı merdiven yardımıyla kaçan ardından yakalanan Hamza U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.