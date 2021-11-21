Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarını evde bir süre rehin aldıktan sonra kaçan ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde önceki gün eşi Çınar U. ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldıktan bir süre sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle çatıya uzattığı merdiven yardımıyla kaçan ardından yakalanan Hamza U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Malatya'da eşi ve çocuklarını rehin alan şüpheli tutuklandı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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