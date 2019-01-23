Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guadio'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guadio'yu Venezuala'nın resmen geçici başkanı olarak tanıdı. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.

TRUMP, GUADİO'YU BAŞKAN OLARAK TANIDI

Muhalefetin elinde bulunan ancak 2017 yılında yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, Trump'ın açıklamasından birkaç dakika önce düzenlediği mitingde yemin ederek, kendini ülkenin fiili başkanı ilan etti.

Trump bu gelişmenin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisinin sağlanması adına bastırmak için ABD'nin ekonomik ve diplomatik gücünün tamamını kullanmaya devam edeceğim" dedi. Trump ayrıca Venezuela'daki mevcut durumun çözümü için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Venezuela'daki protestolardan bir görüntü.

MADURO, ABD'YE REST ÇEKTİ

Halka seslenen Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri bitirme kararı verdiklerini açıkladı ve Venezüella'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdiğini duyurdu.

Başkanlık Sarayı önünde toplanan destekçilerine hitaben konuşma yapan Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp destek mesajı ilettiğini söyledi ve Türkiye'ye de selam gönderdi.

Konuşmasında Maduro ayrıca, Venezüella ordusundan birliği ve disiplini sürdürmesini isteyerek, orduya 'bağlılık, sadakat ve birlik' göstermeleri çağrısında bulundu.