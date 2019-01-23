Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasına, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan cevap gecikmedi. Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurarak diplomatların ülkeyi 72 saat içerisinde terk etmelerini istedi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guadio'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Guadio'yu Venezuala'nın resmen geçici başkanı olarak tanıdı. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.
TRUMP, GUADİO'YU BAŞKAN OLARAK TANIDI
Muhalefetin elinde bulunan ancak 2017 yılında yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, Trump'ın açıklamasından birkaç dakika önce düzenlediği mitingde yemin ederek, kendini ülkenin fiili başkanı ilan etti.
Trump bu gelişmenin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisinin sağlanması adına bastırmak için ABD'nin ekonomik ve diplomatik gücünün tamamını kullanmaya devam edeceğim" dedi. Trump ayrıca Venezuela'daki mevcut durumun çözümü için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
MADURO, ABD'YE REST ÇEKTİ
Halka seslenen Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri bitirme kararı verdiklerini açıkladı ve Venezüella'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdiğini duyurdu.
Başkanlık Sarayı önünde toplanan destekçilerine hitaben konuşma yapan Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp destek mesajı ilettiğini söyledi ve Türkiye'ye de selam gönderdi.
Konuşmasında Maduro ayrıca, Venezüella ordusundan birliği ve disiplini sürdürmesini isteyerek, orduya 'bağlılık, sadakat ve birlik' göstermeleri çağrısında bulundu.