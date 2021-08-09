Son Dakika: LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. Nakil sonuçları sorgulama!
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Son Dakika: LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. Nakil sonuçları sorgulama!

Son Dakika: LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. Nakil sonuçları sorgulama!
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Son Dakika: LGS 2. nakil tercih sonuçları belli oldu. 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 2. nakil tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 2. nakil tercih sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuç sorgulama ekranını araştırılıyorlar. Peki, LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı! 2021 LGS 2. Nakil sonuçları sorgulama!

Son Dakika: LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Üçüncü nakil başvuruları 9-13 Ağustos'ta alınacak, 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacak. İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun" diye konuştu.

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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