Son dakika! Lastiği patlayan kamyonet bariyerlere çarpıp ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Malatya'da lastiği patlayan kamyonetin yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da lastiği patlayan kamyonetin yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.45 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki Ford marka 44 EJ 377 plakalı kamyonet, Sivas istikametine seyir halindeyken sol arka tekerinin patlaması sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak ters döndü.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 35 yaşındaki Eser D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü ve araçta bulunan A.B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı