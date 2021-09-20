Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz- Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Selim Alaca'nın kullandığı 43 SE 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Muzaffer, eşi Fadime ve kızı Ayşe Şahin ile diğer otomobilin sürücüsü Alaca, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Şahin (14), hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Kütahya'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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