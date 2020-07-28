Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak Son dakika: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı. Sepil ayrıca, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını da söyledi.

Süper Lig kulüplerinden "bu yıl küme düşme kaldırılsın" talebi geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.

Yayıncı kuruluşla ilgili de konuşan Sepil "TFF ile Digiturk arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz" ifadesini kullandı.