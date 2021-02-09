Son dakika kültür sanat: Şanlıurfa'da 3 kız kardeş açtıkları iş yeriyle geçimlerini sağlıyor
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Son dakika kültür sanat: Şanlıurfa'da 3 kız kardeş açtıkları iş yeriyle geçimlerini sağlıyor

09.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:06
Son dakika kültür sanat: Şanlıurfa'da 3 kız kardeş açtıkları iş yeriyle geçimlerini sağlıyor

Son dakika haberi: Birecik ilçesinde 3 kız kardeş, yöresel ev yemekleri satışı yapılan iş yeri açarak ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birecik ilçesinde 3 kız kardeş, yöresel ev yemekleri satışı yapılan iş yeri açarak ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

Leyla, Hatice ve Fatma Nur Fakıbaba kardeşler, fikir birliği yaparak ilçede yöresel ev yemekleri yapıp satmaya karar verdi.

Kardeşlerden ikisi iş yerinde yemek yaparken, paket servisini ise taksitle aldıkları elektrikli bisikletle en küçük kardeş sağlıyor.

Hatice Fakıbaba, AA muhabirine, tüm kardeşlerin eşlerinden ayrıldığını belirterek, ayakları üzerinde durmak istediklerini söyledi.

"Hayatta kalmamız, çalışmamız ve çocuklarımıza bakmamız gerekiyordu." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bunun için bir mücadele vermemiz lazımdı. Biz de iş yeri açmaya karar verdik. Kredi çekip kendi iş yerimizi açtık. Şu an iş yerinde daha çok Antep yuvalaması yapıyoruz ama menümüze ev yemekleri de ekledik. Salgından dolayı müşterileri ağırlayamıyoruz ancak paket servisimiz var."

Fakıbaba, gün sonunda kalan yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını vurguladı.

Müşterilerden Fatma Kömürcü ise kardeşlerin yemeğini beğendiğini ve lezzetli bulduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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