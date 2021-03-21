Son dakika kültür sanat: Baharın gelişiyle göç eden leylekler Bilecik semalarında görsel şölen oluşturdu
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Son dakika kültür sanat: Baharın gelişiyle göç eden leylekler Bilecik semalarında görsel şölen oluşturdu

21.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:28
Son dakika kültür sanat: Baharın gelişiyle göç eden leylekler Bilecik semalarında görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberler: Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan leylekler, Bilecik semalarında görsel şölen sundu.

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan leylekler, Bilecik semalarında görsel şölen sundu.

Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta konaklayan leyleklere fotoğraf tutkunları da yoğun ilgi gösterdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Yağcı, AA muhabirine, hayvanların iklimsel koşullar ya da besin gibi değişen çevresel faktörlere karşı elverişli bölgelere göç ederek, hayatta kalmayı başardıklarını söyledi.

Göç etme kabiliyetinin en güzel örneği olan leyleklerin, Türkiye'ye ilkbaharda gelip sonbaharda ayrılan göçmen türlerden olduğunu ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Leylekler Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki göçü sırasında İstanbul Boğazı'nı ve Hatay Belen'i kullanmaktadır. İlkbaharda Afrika'dan gelen leylek sürüleri, Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yaparak Avrupa'ya ulaşır. Bu göç güzergahı arasında Marmara Bölgesi'nde İzmit, İstanbul, Yalova, Bursa ile Bilecik önemli bir geçiş noktasıdır. Bilecik'te bulunma süreleri ise bir ya da iki gün. Bu süre besin, iklim ve güvenlik açısından uygun olduğunda uzayabilmektedir."

Yağcı, Bilecik'in ekolojik özelliklerinin leylek sürülerini çektiğini vurgulayarak, "Leylekler uzun mesafeleri kat etmek için daha az enerji harcamaları gerektiğinden göç sırasında kanat çırpmadan süzülerek uçarlar. Havada oluşturdukları bu görsel şölenin ekoturizm açısından değerlendirilerek Bilecik'e katkı sağlayacağı şüphesizdir. Bilecik'te leylek göçünün devam etmesi aynı zamanda dünyadaki biyoçeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bu nedenle farkındalığın artırılarak su ve karasal kaynaklarımızın dikkatli kullanılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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