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Son dakika: Küçükçekmece'de çocuk parkında PKK'nın sembollerinin kullanıldığı davada mütalaa açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Küçükçekmece'de çocuk parkında PKK'nın sembollerinin kullanıldığı davada mütalaa açıklandı

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle 3 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle 3 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapisleri istenen Küçükçekmece Belediyesi Kontrol Mühendisi Deniz D. K. ile yüklenici firmalarda peyzaj mimarı olarak çalışan Gülsüm G. ve Yüksel P'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından 'Çocuklarımız için parkları yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladık' başlıklı video görselinin paylaşıldığı, Kenan Ç., Hüseyin T. ve MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ise olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti. İddianamede, şüphelilerin park içerisinde işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulanmıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

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Haber: Son dakika: Küçükçekmece'de çocuk parkında PKK'nın sembollerinin kullanıldığı davada mütalaa açıklandı - Haberler
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