Son dakika! Koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi
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Son dakika! Koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

08.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:33
Son dakika! Koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre İZMİR Torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İZMİR Torbalı ilçesinde görevli polis memuru Elvan Özdemir (49), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası Elvan Özdemir, koronavirüse yakalandı. Bir hafta önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.Bugün memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verilen Elvan Özdemir'in anne babası ile eşi Dilek Özdemir'e yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıktığı öğrenildi.


Son dakika! Koronavirüse yakalanan polis memuru yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim DANIŞ

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