Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini yitirmeye devam ederken Brezilya'da ise son 24 saatte 1382 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının arttığı ülkede devlet başkanı Bolsonaro koronavirüsü ciddiye almamasıyla büyük tepki çekmişti.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1382 artarak 37 bin 312'ye yükseldi.Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 581 artışla 685 bin 427'ye ulaştı.Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA DA CAN KAYBI ARTIYOR

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 artarak 13 bin 699'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 484 artışla 117 bin 103'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

BOLSONARO NE DEMİŞTİ?

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVE BAŞLADIĞINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bolsonaro'nun Brezilya'da göreve başladığı dönemde, "Diktatörlük döneminde daha fazla insan öldürülmüş olsaydı ülke bugün çok daha iyi bir yerde olurdu" şeklindeki sözleri ülkede büyük tepkiye sebep olmuştu.