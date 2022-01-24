Son dakika... Korkutan çatı yangını - Haberler
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Son dakika... Korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Korkutan çatı yangınıKOCAELİ Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere mahallesinde no 27 de henüz bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı yangını goren vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardim hattını arayarak yardım istedi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Korkutan çatı yangını

KOCAELİ Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere mahallesinde no 27 de henüz bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı yangını goren vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardim hattını arayarak yardım istedi. Çatı yangını kısa sürede büyüdü yangına ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi bolgedeki belediyeden ise su tankerleri sevk edildi

Son dakika... Korkutan çatı yangını

Son dakika... Korkutan çatı yangını

Son dakika... Korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halıdere, Gölcük, Yangın, 112, 3. Sayfa, Haber

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