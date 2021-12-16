KÖPEKLERİN ÖĞRENCİYE SALDIRISI KAMERADA

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, sokak köpeklerinin 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırısı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi U.A'ya sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı. Küçük çocuk olayda şans eseri yara almadı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü.