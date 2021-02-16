Son Dakika | Konyaaltı'nda kaçak içki operasyonda bir şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akdamlar Mahallesi'nde E.G'nin kullandığı araçta arama yaptı.

Aramada 110 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi