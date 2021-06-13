Olayla hiç alakası yoktu! Market sahibi, dünürlerine ateş açan saldırganın kurbanı oldu
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Olayla hiç alakası yoktu! Market sahibi, dünürlerine ateş açan saldırganın kurbanı oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir şahıs, markette karşılaştığı dünürleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırı nedeniyle market sahibi öldü, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Dünürlerine markette ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Orhan Ç.'nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Dünürlerine markette ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
Olayla hiç alakası yoktu! Market sahibi, dünürlerine ateş açan saldırganın kurbanı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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