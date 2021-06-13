Olayla hiç alakası yoktu! Market sahibi, dünürlerine ateş açan saldırganın kurbanı oldu
Konya'da bir şahıs, markette karşılaştığı dünürleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Saldırı nedeniyle market sahibi öldü, yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
6 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Orhan Ç.'nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı