Son dakika! Konya'da 9 kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika! Konya'da 9 kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika! Konya'da 9 kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Son dakika haber: Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlendikleri iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlendikleri iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 komşu aileden 9 kişi, yedikleri peynirin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle yerleşim merkezine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan ailelerin piknikte bir araya gelerek taze peyniri pişirdikten bir müddet sonra rahatsızlandıkları anlaşıldı.

Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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