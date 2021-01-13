Son Dakika | Konya'da 8 yıldır yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki Zişan Can, yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya-Ilgın kara yolunda 2013'de geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan Zişan Can, Konya'ya sevk edilerek Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ilgın Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Ali Murat Can'ın kızı olan Zişan Can (10), 8 yıldır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında vefat etti.

Zişan'ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç