Son dakika! Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Son dakika! Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

28.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:29
Son dakika! Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika gündem haberi: AFYONKARAHİSAR'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemir'in (88) cansız bedeniyle karşılaştı.

AFYONKARAHİSAR'da, komşuların gelen kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu polis, evine girdiği Mehmet Selahattin Örsdemir'in (88) cansız bedeniyle karşılaştı.

Afyonkarahisar Kadınana Caddesi'ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Selahattin Örsdemir'in evinden gelen kötü koku üzerine komşular akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yatağında Selahattin Örsdemir'in cansız bedeniyle karışlaştı.Çağrılan sağlık ekipleri Örsdemir'in 10- 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli bir durum olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni inceleme yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılacak otopsi sonucunda Selahattin Örsdemir'in ölüm nedeni belirlenecek.

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Son dakika! Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Son dakika! Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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