Son dakika: KOMŞU TERÖRÜ MAHALLELİYİ CANINDAN BEZDİRDİ

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, mahalleliyi canından bezdiriyor. Çevreye küfürler savuran S.C. eline geçen taş, demir sopa hatta kerpeten ve çekip gibi eşyaları etrafa fırlatıyor. Hayatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor. S.C.'nin çevreye attığı çöp ve tahta parçaları komşularının cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen S.C., mahalle sakinlerini adeta bıktırdı. S.C.'nin annesi vefat ettikten sonra babası ve kardeşleriyle de sık sık Kavga ettiği için karakolluk oldukları öğrenildi. Evde yaşanan tartışmalardan sonra kardeşi ve babası evi terk etti. Evde yalnız yaşayan S.C.'nin iddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra çevreye zarar verdiği ve etrafa ağır küfürler ettiği söyleniyor. Evde bulunan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan S.C. komşularının şikayetlerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü. Mahalle sakinleri S.C.'nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istiyor.

"MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ"

"BAHÇEMİZE ÇIKAMAZ OLDUK"

"SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ"

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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