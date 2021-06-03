KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Muş'u makamında kabul etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Bakan Muş'un KKTC mezunu olduğunu, KKTC'yi yakından bildiğini ve bunun da kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Salgın döneminin atlatılması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Tatar, "Pandemi sürecini iyi yönettiğimize inanmaktayım. Bu süre içerisinde her türlü katkıyla bize destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önemli olan böyle sıkıntılı zamanlarda Kıbrıs Türk halkının arkasında koskoca, güçlü bir Türkiye'nin desteğini hissetmesidir." dedi.

Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde bu konularla ilgili çok çalışmalara ve icraata imza attığını belirterek KKTC'nin ekonomisinin gelişebilmesi için istikrara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Salgında ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tatar, "Sağlık sistemiyle ilgili yatırımlarla geleceğe özgüvenle bakabiliyoruz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra KKTC'nin fevkalade bir yükselişe geçeceğine inanmaktayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC'ye daha fazla yatırım ve ziyaret yapmaları çağrısında bulundu.

"Yoğun bir programımız olacak"

Bakan Muş da göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını kaydetti.

KKTC'de bir dizi programlarının olacağını belirten Muş, ilgili bakanlıklarla müzakerelerin sonuçlanması için bazı imzaların atılacağını ve uygulamaların başlatılacağını ifade etti.

Muş, "Yoğun bir programımız olacak. Önemli düzenlemelere hep beraber, iki taraf olarak, imza atmış olarak buradan dönmüş olacağız. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Tatar ve heyetine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakan Muş'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve diğer yetkililer eşlik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

'Türk'ün tapu senedi' niteliğinde olan bir 'taşbaba' heykeli daha bulundu
'Türk'ün tapu senedi' niteliğinde olan bir 'taşbaba' heykeli daha bulundu
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:57:24. #1.14#

title