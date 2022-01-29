Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti (2)

JANDARMAYA 'ET KESTİM, HAVA ALMAYA ÇIKTIM' DEMİŞ

Antalya Manavgat'ta, birlikte yaşadığı Almanya uyruklu Nadia Angela Grosser'e ilgi duyduğu iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Kadir Demir'i bıçaklayıp, cinsel organını keserek, öldüren Elvan Küçükaltun ve kız arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, olayın yaşandığı daireyi 2 sene önce kiraladıkları ve ev sahibine de evli olduklarını söyledikleri belirtildi. İkilinin, komşularına ise ofis olarak kullandıkları evde internet üzerinden Almanya'daki firmaya bağlı olarak doğal gaz satış işlemi yaptıklarını anlattıkları öğrenildi.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),