Bursa'da heyecanlı dakikalar! Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada
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Bursa'da heyecanlı dakikalar! Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada

22.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:19

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Heyecanlı kaçış bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yasağı delen grup kısa sürede gözden kayboldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını aldı.

HEYECANLI KOVALAMACA KAMERADA

Harekete geçen ekipler, gençleri yakalamaya çalıştı. Ancak polis aracını gören gençler ara sokaklara kaçarak, gözden kayboldu.O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da heyecanlı dakikalar! Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin polisten kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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