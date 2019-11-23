Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

23.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Harmandalı elektrik üretim tesisi açılışında konuşuyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan"Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili , "Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek istiyorlar. CHP örgütlerine ciddi kumpaslar var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ERDOĞAN'LA HER ORTAMDA TARTIŞMAYA HAZIRIM"

CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir'e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan'la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz.

"İŞSİZLİK BELA GİBİ DURUYOR"

Yine belli çevreler Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini özel olarak destekliyorlar. Siz zaten itibarsız bir yayın organısınız. Sizler halkı köreltmek için görev yapıyorsunuz. İşsizlik gelmiş bela gibi duruyor. Sen bana 10 soru soracaksın, ben de sana 10 soru soracağım.

15 Temmuz şehitleri için para topladılar. Nerede bu para bilen var mı? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece bizim rahat uyumamamız lazım."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi.