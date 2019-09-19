Son Dakika: Bilecik'te raydan çıkan klavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

Son Dakika: Bilecik'te raydan çıkan klavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

Son dakika: Ankara-Bilecik yolunda klavuz tren raydan çıktı. Korkunç kazada, 2 makinist yaşamını yitirdi. Makinistlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

19.09.2019 09:04
Son Dakika: Bilecik'te raydan çıkan klavuz tren paramparça oldu: İki makinist can verdi

Ankara'dan yola çıkan Yüksel Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

İlk belirlemelere göre, 2 makinist hayatını kaybetti. Ölen makinistlerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yol ulaşıma kapandı. Bilecik ve Bozüyük arasında tren ulaşımı sağlanamıyor.

Ankara-Bilecik yolunu kullanacaklar için alternatif güzergahlar şöyle:

Ankara'dan gelen yolcular Bozüyük'te inip Bilecik'e gidecek ve oradan tekrar trene binecek.

İstanbul'dan giden yolcular ise Bilecik'e kadar trenle gelecek oradan trenle oradan Bozüyük'e otobüsle gidecek ve Bozüyük'te tekrar trene binerek Ankara'ya gidecek.

Olay yerinden görüntüler:

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YORUMLAR (17)

  • İMKAN VAR ARAŞTIRALIM:
    İnterneti iyi biliosunuz hemen Google''a momentum nedir? Tren ne kadar hızla gidiyor? Tren kütlesi ne? Tren raydan çıkınca treni durdurmak mümkün mü? ve en önemlisi bu hatlar ne zaman yapıldı kim kontrol etti? bunları öğrenin bunun tren ve makinistle alakası yok bu tren hattını yapanla alakası yok şu an kontrol etmeyen bu cinayeti işleyen kişilerle alakası var. Raylı hat ülke için çok çok önemlidir. Küçük bir örnek savaş meskenine zırhlı araçları bu trenler taşır, bu nedenle özelleştirilmez.
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  • ADINIZI YAZIN:
    ısını bılmeyenler calısırsa oyle olur raylı sıstem muhendısı oglum baska meslek yapıyor cokta basarılı ısı ehlı ınsan yapacak uzgunum
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  • ASABİ:
    TREN HATTINDA SİNYALİZASYONUN OLMASSA OLMAZ DEĞİLDİR DİYEN BİR ULAŞTIRMA BAKANININ OLDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ MAALESEF BU GİBİ ÖNGÖRÜLÜP ÖNLENEBİLECEK KAZALAR BU ZİHNİYETLE ENGELLENEMEZ TÜRKİYEDE DEMİRYOLLARINDA MODERN ANLAMDA DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YAPILMIYOR İŞLER TEL MAŞA YÜRÜYOR SON SİSTEM CİHAZLAR OLSA BİLE YETMEZ BURADA ÇALIŞANLARIN BARALARI YÖNETENLERİN ZİHNİYETİ DE DEĞİŞMELİ YOKSA DAHA ÇOOOK RAYDAN ÇIKIP DUVARA VEYA BİRBİRLERİNE TOSLARLAR.
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  • SEMT-İ SAKARYA:
    Bence tanınmaz hale gelmiş olabilirler. . Allah c. c rahmet eylesin
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  • İBOOOOOOO:
    evet ama bide kiselbilgileri gizliligi diye bisey de var, eger aileleri izin vermessekimse o kisi hakkinda bilgi verir
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  • VATAN EVLADI:
    Ülke öyle bi hale geldiki kimin nerede çalıştığı bile bilinmiyor. .
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