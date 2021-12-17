Son Dakika | KAZA YAPAN POLİS, GÖRÜNTÜLÜ ARADIĞI ANNESİNİ 'KURBAN OLAYIM SANA, BİR ŞEY OLMADI' SÖZLERİYLE TESELLİ ETTİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobiliyle kaza yapan polis memuru Aziz Özdemir, olayı öğrenip telaşlanan annesini görüntülü arayıp, "Kurban olayım sana, bir şey olmadı" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Isparta- Konya yolu Eğirdir İlçesi girişindeki Miskinler rampasında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru Aziz Özdemir'in kullandığı 25 ABU 639 plakalı otomobil takla attı. Aziz Özdemir ile beraber araçtaki 2 kişi ve bir bebek vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bebek ve diğer yolcular tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinde olayı öğrenip telaşlanan annesini görüntülü arayan Aziz Özdemir, "Anne kimsede hiç bir şey yok, sıkıntı yok. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Kurban olayım sana, bir şey olmadı" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.