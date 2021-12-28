Son dakika! Kayseri'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Kayseri'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Kayseri'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan ev yangınında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın son katındaki dairede sobadan yangın çıktı.

Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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