Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi
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Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi

19.01.2021 08:02 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:34

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğulları Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Sarıkamış istikametine giden otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolcu otobüsü ile çarpıştı.

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABA DA HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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