Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşinin amcası Mehmet Fesih Küntaş öldürüp, kayınpederi Cevdet Küntaş'ı da yaralayan Murat Bayram ve ailesinin terk ettiği eve saldırı ihbarı polisi hareket geçirdi.

DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki eşinin amcası Mehmet Fesih Küntaş öldürüp, kayınpederi Cevdet Küntaş'ı da yaralayan Murat Bayram ve ailesinin terk ettiği eve saldırı ihbarı polisi hareket geçirdi. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA, zırhlı araçlarla evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde 9 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Murat Bayram, boşanma aşamasında olduğu eşi Nupelda Bayram'ın, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat Bayram, babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi Cevdet Küntaş'ın evine geldi. Murat Bayram, yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin önünde havaya ateş açarak, içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi. Cevdet Küntaş ve onun kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, konuşmak için kapıya çıkınca, Murat Bayram pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Fesih Küntaş kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Murat Bayram ile babası ve amcasının yaşadığı adrese giden ekipler, 3 katlı evin terk edildiğini saptadı.ŞÜPHELİLERİ ÖZEL EKİP ARIYORAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili özel ekip oluşturdu. Mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kentin giriş ve çıkış noktalarında da önlem aldı.

Bu arada, Bayram ailesinin kaldığı eve saldırı yapılacağı ihbarı alan polis ekipleri, adrese sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA ve zırhlı araçlarla evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, sokakta şüpheli gördükleri kişilere GBT sorgusu yapıyor.

FOTOGRAFLI


Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

CHP'Lİ YÖNETİCİYE CİNSEL İSTİSMARDAN VERİLEN 15 YIL HAPSİN GEREKÇESİ BELLİ OLDU: ANLATIMLAR, GÖRÜNTÜLERLE
CHP'Lİ YÖNETİCİYE CİNSEL İSTİSMARDAN VERİLEN 15 YIL HAPSİN GEREKÇESİ BELLİ OLDU: ANLATIMLAR, GÖRÜNTÜLERLE
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Hande Erçel Rahşan Gülşan
Spor Rıza Çalımbay Roland Garros Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:39:15. #1.15#

title