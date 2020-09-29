Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

29.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:54
Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kastamonu Valisi Avni Çakır'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çakır, "Herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Testi yaptırdığımızda pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Son günlerde ülkemizde etkisini artıran koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer çalışmalarını sürdürürken, kendilerini de salgından korumak için çeşitli tedbirler alıyor. Bazı durumlarda alınan tedbirler yetersiz kalırken, birçok yetkili koronavirüs salgınına yakalanmaktan kurtulamadı. Son olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞIM YOKTU"

Vali Çakır konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada herhangi bir belirtisinin olmadığını vurguladı ve "Herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Testi yaptırdığımızda pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, evde dinleniyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını şimdiye kadar 315 bin 845 kişiyi etkilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 62'ye yükseldi. Tedavilerinin ardından tedavi edilen hasta sayısı ise 277 bin 52 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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