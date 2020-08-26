Son dakika! Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı
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Son dakika! Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı Kartal sahil yolunda virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra İspark'ın kulübesine çarparak durması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

26.08.2020 08:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:26

Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra İspark'ın kulübesine çarparak durması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anında otopark kulübesinde çalışanların olmaması olası bir faciaya önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kartal Sahil yolunda Şehrazat Caddesi Mevkiinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Beyza T. İdaresindeki 35 AGH 768 plakalı otomobilin virajı dönüyorken ıslak zemin ve aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra takla atarak sürüklendi. Sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan otopark kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Otomobilde bulunan Beyza T. ve yakını araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdaheleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza anında otopark kulübesinde çalışanların olmaması olası bir faciaya önledi.

Öte yandan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika! Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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