Kartal'da 3 kişiyi öldürüp böyle kaçtı

Halil YILMAZ / KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil YILMAZ/ KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Salih Belginer'in olaydan sonra kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı