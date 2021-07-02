Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, Naime Kuşlu, Esra Kuşlu Açmaz, İbrahim Halil Kuşlu, Gülseren Erdemir, Yusuf Azmaz, Mertcan Çelirktürk ve Oya Çeliktürk yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kars'a sevk edildi.

(Alper Yıldırım/İHA)

Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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