: Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu

29.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 14.20 sularında Kars Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssünün Erzurum Narman'a 26 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli'in verilerine göre; Erzurum'un Narman - Güllüdağ mevkisinde yerin 5 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Kars'tan da hissedildi.

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