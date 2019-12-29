Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu
Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre illerde de hissedildi. Saat 14.20 sularında meydana gelen depremin şiddetini Kandilli 4,3 olarak ölçtü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 14.20 sularında Kars Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Depremin merkez üssünün Erzurum Narman'a 26 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Kandilli'in verilerine göre; Erzurum'un Narman - Güllüdağ mevkisinde yerin 5 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Kars'tan da hissedildi.