Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu
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Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu

Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre illerde de hissedildi. Saat 14.20 sularında meydana gelen depremin şiddetini Kandilli 4,3 olarak ölçtü.

29.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:47
Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 14.20 sularında 'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssünün Narman'a 26 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli'in verilerine göre; Erzurum'un Narman - Güllüdağ mevkisinde yerin 5 kilometre altında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Kars'tan da hissedildi.


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: Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu
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