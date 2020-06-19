Son Dakika: Karı koca arasındaki bıçaklı kavga ölümle sonlandı
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Son Dakika: Karı koca arasındaki bıçaklı kavga ölümle sonlandı

Son dakika habere göre Karı koca arasındaki bıçaklı kavga ölümle sonlandı Adana'da, eşler arasında çıkan bıçaklı kavgada, kadın yaralanırken kocası da öldü.

19.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:45

Karı koca arasındaki bıçaklı kavga ölümle sonlandı

ADANA - Adana'da, eşler arasında çıkan bıçaklı kavgada, kadın yaralanırken kocası da öldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Karakuş ve Verena Karakuş çifti evlerinde kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesiyle eşler birbirlerini bıçakla yaraladı. Apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kırgızistan uyruklu Verena Karakuş, apartman sakinleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Karakuş öldüğünü belirledi. Mehmet Karakuş'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Verena Karakuş, hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Son Dakika: Karı koca arasındaki bıçaklı kavga ölümle sonlandı

Kaynak: İHA

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