Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
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Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi Kırıkkale'de husumetli olduğu kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de husumetli olduğu kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2293. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan ağabey-kardeş arasındaki mandıra kavgası çıktı. İddiaya göre, ağabey Memduh E. (50), iki gün önce evinin yanından mandıra satın alan kardeşi İhsan E.'nin yanına gidip tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, ağabey elindeki sopa ile kardeşini darp edip, aracının camlarını kırdı. Süt bidonlarını da yere attıktan sonra hayvan gübrelerini de yemlerin üzerine döktü.

Gözü dönen ağabey, evden oğluna getirttiği tüfek ile kardeşine ateş açtı. O sırada kendisini korumak için ahıra giren kardeşi İhsan E. vurulmaktan son anda kurtuldu. Araya giren annesi ve yakınları tüfeği elinden aldı. Ağabey, bir süre kapıyı açmak için zorladı. Kardeşi o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Polisin gelmesiyle ahırdan çıkan İhsan E., darp raporu aldıktan sonra karakola gidip ağabeysinden şikayetçi oldu. Polis, ağabey Memduh E.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi
Kardeşinin mandırasını tüfekle basan ağabey böyle terör estirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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