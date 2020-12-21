Son dakika: Karantinada olması gereken kişi yol kontrolü sırasında polise yakalandı
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Son dakika: Karantinada olması gereken kişi yol kontrolü sırasında polise yakalandı

21.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:14
Son dakika: Karantinada olması gereken kişi yol kontrolü sırasında polise yakalandı

Son dakika haberler... Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina sürecinde olmasına rağmen Malkara'ya giden kişi, polisin yol kontrolü sırasında yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina sürecinde olmasına rağmen Malkara'ya giden kişi, polisin yol kontrolü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 günlük karantina sürecini temaslı olduğu için evinde geçiren M.D (32), Malkara'ya giderek karantina tedbirlerini ihlal etti.

Yolda polisin yol kontrolü sırasında yakalanan M.D, teslim edildiği filyasyon ekiplerince Çorlu ilçesinde bir yurda yerleştirildi.

M.D hakkında karantina tedbirlerine uymadığı için tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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