Son dakika... Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü Son dakika genel haberine göre Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü hayatını kaybetti.

Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir-Bursa Karayolu Karacabey girişi Çatrak Mevkii'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Hüseyin Çınar'ın kullandığı Manisa'dan Bursa istikametine talaş götüren 81 FE 519 plakalı tır, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bir anda yol üzerinde bulunan tabelalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR orta bariyerlere çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. TIR şoförü Hüseyin Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR'da sıkışan Hüseyin Çınar'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA